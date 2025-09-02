Main Menu

  • Bihar Weather Update: बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच आज से बरसेंगे बादल

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 08:36 AM

bihar weather today

बिहार में मानसून की रफ्तार थमने से उमस बढ़ गई है और लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। India Meteorological Department (IMD) ने मंगलवार को राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की रफ्तार थमने से उमस बढ़ गई है और लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। India Meteorological Department (IMD) ने मंगलवार को राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

किन जिलों में होगी बारिश? (Rainfall Alert in Bihar)

पटना स्थित Meteorological Centre के अनुसार, अगले 2 से 3 घंटों में मुंगेर, अररिया और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। इन जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया गया है।

9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (Orange Alert in Bihar)

रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहां 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गर्जन-तड़क के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने Orange Alert जारी किया है।

Temperature Update in Bihar

राज्य में सबसे अधिक तापमान अररिया के फारबिसगंज में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है।

पटना का मौसम (Weather in Patna)

राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को राहत की उम्मीद फिलहाल बारिश पर ही टिकी हुई है।

