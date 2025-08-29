Main Menu

बिहार में फिर बदलेगा Weather का मिजाज, अगले तीन दिन होगी Heavy Rain

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 08:07 AM

bihar weather today 29 august 2025

बिहार में बीते कुछ दिनों से Monsoon कमजोर पड़ गया था। न तो बारिश हो रही थी और न ही उमस से राहत मिल रही थी। लेकिन अब मौसम का रुख बदलने वाला है।

Bihar Weather Update:बिहार में बीते कुछ दिनों से Monsoon कमजोर पड़ गया था। न तो बारिश हो रही थी और न ही उमस से राहत मिल रही थी। लेकिन अब मौसम का रुख बदलने वाला है। IMD Forecast के अनुसार, शनिवार से कई जिलों में Heavy Rainfall होगी और यह सिलसिला लगातार तीन दिनों तक जारी रहेगा।

गंगा के बढ़ते जलस्तर से बढ़ा Flood का खतरा

BiharWeatherUpdate के मुताबिक, गंगा और उसकी सहायक नदियों के उफान ने कई इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ा दिया है। गुरुवार को केवल वाल्मिकीनगर और औरंगाबाद में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि बाकी जिलों में तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे।

आज का Weather Report

29 अगस्त को खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, पटना, गया और बक्सर सहित दक्षिण बिहार के जिलों में केवल बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर तेज धूप और उमस भी बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद होने वाली बारिश लोगों को राहत देगी।

नदियों का जलस्तर पार कर गया Danger Mark

गंगा का जलस्तर पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह घाट पर हालात गंभीर हैं। गांधी घाट और हाथीदह में गंगा 2 मीटर ऊपर बह रही है। सोनपुर के सबलपुर गांव में रातभर कटाव होता रहा, जिससे कई घर नदी में समा गए। आरा और बक्सर के गांवों में भी गंगा का तेज कटाव लोगों की बड़ी चिंता बना हुआ है।

