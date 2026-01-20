VIDEO: बिहार के दरभंगा में चला बुलडोजर..दुकानदारों पर लाठीचार्ज

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 03:51 PM
दरभंगा: दरभंगा के लहेरियासराय चट्टी चौक पर बुलडोजर एक्शन हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के तहत 40 फीट सड़क बनाने के लिए चार दुकानों को तोड़ा गया। 1976 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षक सोनू चौधरी को 40 फीट रास्ता देने के लिए चार दुकानों ध्वस्त किया गया..ये सभी दुकान नगर निगम के अधीन है..