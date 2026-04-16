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  • धूं-धूं कर अचानक जल उठी बस, देर से पहुंचे दमकल कर्मियों पर फूटा लोगों का गुस्सा; चीखों से गूंजा इलाका

धूं-धूं कर अचानक जल उठी बस, देर से पहुंचे दमकल कर्मियों पर फूटा लोगों का गुस्सा; चीखों से गूंजा इलाका

Edited By Harman, Updated: 16 Apr, 2026 08:47 AM

bus suddenly erupts in flames public outrage directed at firefighters for delay

बिहार में सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड मुख्यालय में बुधवार की शाम एक बस में आग लग गयी। वहीं खौफनाक मंजर देख लोगों के दिल कांप गए। कुछ ही समय में पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार और दहशत का माहौल छा गया।

सुपौल : बिहार में सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड मुख्यालय में बुधवार की शाम एक बस में आग लग गयी। वहीं खौफनाक मंजर देख लोगों के दिल कांप गए। कुछ ही समय में पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार और दहशत का माहौल छा गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक निजी बस बस पड़ाव में खड़ी थी। इस बीच अचानक बस में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बस में लगी आग बुझाने का प्रयास,लेकिन असफल रहे। दमकल विभाग को इस बारे में सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां एक घंटे बिलंब से पहुंची, तब तक बस पूरी जल गयी। 

सूत्रों ने बताया कि बिलंब से दमकल की गाड़ी के पहुंचने पर लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने दमकल की टीम को भगा दिया और राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 91 को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने 112 पुलिस जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा- बुझाकर उन्हें शांत किया। पुलिस अधीक्षक शरध आर एस ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है।

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