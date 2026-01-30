VIDEO: जेल से मुन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या की साजिश..5 शूटर गिरफ्तार...

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Jan, 2026 03:37 PM
Bihar Crime: बेगूसराय (Begusarai) में जेल में बंद बदमाशों ने हत्या (Munna Singh murder case) के गवाह की हत्या कराने की साजिश रची थी और इसके लिए सुपारी भी दे दी थी, लेकिन पुलिस ने हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए हत्या से पहले ही पांच बदमाशों को तीन हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार (shooter arrested)कर लिया है।