VIDEO: नमामि गंगे: गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण फिर हुआ शुरू,DM के निरीक्षण के बाद हरकत में आए संवेदक..

06 Jan, 2026
#ManihariRiverFront #Construction #GangaRiverFront #DMinspection #Katihar #NamamiGangeMission
Katihar News: कटिहार में महीनों से बेजान पड़े नमामि गंगे परियोजना एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माणाधीन रिवरफ्रंट का काम शुरू हो गया। DM आशुतोष द्विवेदी ने इलाके का दौरा कर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे।