रात के अंधेरे में चोरी-छिप मिल रहा था प्रेमी जोड़ा, तभी आ धमके ग्रामीण, फिर जो हुआ...जानकर हो जाएंगे हैरान

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर दोनों की शादी करवा दी गई। वहीं, अब इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष से दोनों का अफेयर चल रहा था।

जानकारी के मुताबिक, मामला सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र का है। प्रेमी युवक की पहचान रूपेश कुमार (23) और प्रेमिका की पहचान मुस्कान कुमारी (21) के रूप में हुई है। पिछले एक वर्ष से दोनों का अफेयर चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम सरैया के जैतपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल बातचीत कर रहे थे, तभी स्थानीय ग्रामीणों की नजर उनपर पड़ गई। संदिग्ध स्थिति में उन्हें देखकर ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह दोनों आसपास गांव के ही रहने वाले हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों के परिजनों को बुलाया।

इस शादी से बहुत प्रसन्न हूं- रूपेश कुमार

ग्रामीणों और दोनों के परिजनों ने आपसी सहमति से प्रेमी-प्रेमिका की शादी कराने का निर्णय लिया। फिर पास के ही एक शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से दोनों की शादी करवा दी गई। अब दोनों की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं, शादी के बाद दूल्हे रूपेश कुमार ने बताया कि वे इस शादी से बहुत प्रसन्न हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोई वाद-विवाद या विरोध नहीं हुआ। सभी ने खुशी-खुशी यह शादी करवा दी।