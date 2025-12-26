Main Menu

  • Bihar Crime News: रात में खेत में गए थे सोने, सुबह खून से लथपथ मिले पति-पत्नी के शव; खौफनाक वारदात से दहला गयाजी

26 Dec, 2025 11:08 AM

husband and wife murdered by slitting their throats in gayaji

Bihar Crime News: बिहार के गया जी से खौफनाक वारदात की खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां बेखौफ अपराधियों ने पति-पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार देर रात शेरघाटी थाना क्षेत्र के चांपी गांव की है। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय प्रदीप यादव और उनकी पत्नी 50 वर्षीय केशरी देवी के रूप में हुई है। केशरी देवी गांव की वार्ड सदस्य भी थीं। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी फसलों की रखवाली के लिए रात में खेत में ही सोते थे। वहीं जब आज यानी शुक्रवार सुबह लोग जा रहे थे तो खेत में खून से लथपथ पति-पत्नी के शव पड़े देखे। आशंका जताई जा रही है कि रात में अपराधियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया।

इधर सूचना मिलते ही शेरघाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस वारदात की गहनता से जांच में जुट गई है।

