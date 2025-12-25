Main Menu

  Bank Holidays: आज पूरे देश में बैंक बंद, इन राज्यों में लगातार 5 दिन की छुट्टी!

25 Dec, 2025

आज पूरे देश में क्रिसमस (Christmas 2025) का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कारण गुरुवार, 25 दिसंबर को देशभर में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद हैं।

Bank Holidays December 2025 | आज पूरे देश में क्रिसमस (Christmas 2025) का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कारण गुरुवार, 25 दिसंबर को देशभर में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद हैं। बैंक के साथ-साथ आज स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी व निजी कार्यालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टी सूची के अनुसार, क्रिसमस के दिन बैंकिंग सेवाएं ब्रांच स्तर पर पूरी तरह ठप रहेंगी।

दिसंबर के आखिरी दिनों में बैंक कब-कब बंद रहेंगे?

25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस डे – पूरे देश में बैंक बंद।
26 दिसंबर (शुक्रवार): क्रिसमस सेलिब्रेशन – मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में बैंक बंद।
27 दिसंबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार – देशभर में बैंकिंग ब्रांच बंद।
28 दिसंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश – पूरे भारत में बैंक बंद।

इन राज्यों में लगातार 5 दिन बैंक बंद!

मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में क्रिसमस की छुट्टियों का सिलसिला लंबा चल रहा है। यहां 24 दिसंबर (क्रिसमस ईव) से लेकर 28 दिसंबर तक लगातार 5 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस दौरान स्थानीय त्योहारों और वीकेंड की वजह से बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे।

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू, घबराने की जरूरत नहीं

भले ही बैंक ब्रांच बंद हों, लेकिन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। आप निम्न कार्य आसानी से कर सकेंगे:

  • UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर
  • बिल पेमेंट और ऑनलाइन लेन-देन
  • ATM से कैश निकासी

इसलिए जरूरी बैंकिंग कामों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और छुट्टियों का आनंद लें।

