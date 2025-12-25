Crime News: हाजीपुर में खौफनाक वारदात, दो युवकों को बीच सड़क चाकू से गोदा; वजह जान रह जाएंगे दंग

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 25 Dec, 2025 02:19 PM

हाजीपुर: बिहार के हाजीपुर से एक खौफनाक वारदात की खबर सामने आ रही है। यहां गाड़ी को साइड करने को लेकर विवाद हो गया। बदमाशों ने दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं इस घटना में एक युवक की मौत हो गई।

गाड़ी को साइड करने को लेकर हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलमला चंवल का है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक मनीष कुमार है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को साइड करने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने इतना भयानक रुप धारण कर लिया कि फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गोद डाला। साथ ही कार को भी नुक्सान पहुंचाया। वहीं इस हमले में  एक युवक चंद्रशेखर  की मौत हो गई जबकि मनीष गंभीर रुप से घायल हो गया। वहीं वारदात को अंजाम दे बदमाश मौके से फरार हो गए।   

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई जबकि मनीष का इलाज चल रहा है। पुलिस बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

