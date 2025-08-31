रोहतास में किसान की हत्या, अपने साथियों संग खेत से घर लौट रहा था कमलेश पासवान; बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां

जानकारी के अनुसार, घटना जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि चंदवा गांव निवासी कमलेश पासवान खेत में काम करने के बाद अपने दो साथी जोखन साह और अनिल के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उनपर गोलियां चलाई। इस...

Rohtas Crime News: बिहार में रोहतास जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने शनिवार को एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक अन्य घायल हो गया। गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।



जानकारी के अनुसार, घटना जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि चंदवा गांव निवासी कमलेश पासवान खेत में काम करने के बाद अपने दो साथी जोखन साह और अनिल के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उनपर गोलियां चलाई। इस घटना में जोखन साह की मौत हो गई जबकि कमलेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। कमलेश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर की पिटाई

सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी करने वाले दो लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घायल अपराधियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) दिलीप कुमार ने बताया कि मौके से अपराधियों की एक बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।