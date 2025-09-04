Eid Milad Security Bihar:गणेश प्रतिमा विसर्जन से ईद और विश्वकर्मा पूजा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 07:27 PM

पटना:गणेश चतुर्थी, ईद मिलाद-उन-नबी, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा और गयाजी में आयोजित पितृपक्ष मेला 2025 को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने विशेष सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। इन पर्वों के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्वों पर पुलिस की तैयारी

गणेश चतुर्थी – 28 अगस्त से 8 सितम्बर तक पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा बल की तैनाती।

ईद मिलाद-उन-नबी और अनंत चतुर्दशी – 6 सितम्बर को संभावित भीड़ और जुलूस को ध्यान में रखकर पुलिस की विशेष निगरानी।

विश्वकर्मा पूजा – 17 सितम्बर को पूजा और अगले दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान जलाशयों, तालाबों और नदियों पर गोताखोरों व बचाव दल की तैनाती।

सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं, बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों पर पदाधिकारियों को भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। प्रतिमा विसर्जन जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी।

डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने का आदेश भी जारी किया गया है।

पितृपक्ष मेला, गया में सुरक्षा

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 (8 से 21 सितम्बर) के लिए गया जिला और पटना रेल जिला में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।

पुलिस पदाधिकारी – 395

हवलदार/सिपाही – 1600

गृहरक्षक – 800

05 कम्पनी सशस्त्र बल, 02 अश्वारोही बल, 02 अश्रु गैस दस्ता

02 बम निरोधक दस्ता, अतिरिक्त रिजर्व फोर्स की व्यवस्था

इसके अलावा, मोहर्रम पर्व 2025 के दौरान हुई घटनाओं के अनुभव को देखते हुए नवगछिया, दरभंगा, कटिहार, अररिया और पटना समेत कई जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।

बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए हर स्तर पर चौकसी बरती जाएगी और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी।