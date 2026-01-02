VIDEO: बिहार में गैंगवार! कुख्यात बदमाश की हत्या, बेटी के जन्मदिन का केक लेने आया था..

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 04:09 PM
कटिहार: कटिहार में साल का पहला दिन ठांय-ठांय की भेंट चढ़ गया।बेटी के बर्थडे पर केक खरीदने आए युवक को हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल पूरी घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र की है, यहां अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने एक रिश्तेदार के साथ केक खरीदने होटल पर आया था कि इसी दौरान बाइक सवार बदमाश आ धमके और ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर डाली..