VIDEO: बिहार में गैंगवार! कुख्यात बदमाश की हत्या, बेटी के जन्मदिन का केक लेने आया था..

#Katihar #Bihar #Biharnews #Biharpolice #Biharcrime #Murder कटिहार: कटिहार में साल का पहला दिन ठांय-ठांय की भेंट चढ़ गया।बेटी के बर्थडे पर केक खरीदने आए युवक को हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया...

कटिहार: कटिहार में साल का पहला दिन ठांय-ठांय की भेंट चढ़ गया।बेटी के बर्थडे पर केक खरीदने आए युवक को हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल पूरी घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र की है, यहां अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने एक रिश्तेदार के साथ केक खरीदने होटल पर आया था कि इसी दौरान बाइक सवार बदमाश आ धमके और ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर डाली..