VIDEO: 'हिंदुओं का कत्लेआम करवाना चाहती हैं ममता बनर्जी..', TMC पर बरसे Giriraj Singh

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Mar, 2026 03:51 PM

#Girirajsingh #TMC #Rohingyamuslim #Rahulgandhi #Mamatabenerjee बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि, वह अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री समझती...

Bihar News: बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि, वह अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री समझती है। सोहराव वर्दी की बंगाल में कत्लेआम करना चाहती है। वहां के हिंदुओं का कत्लेआम करवाना चाहती हैं और राष्ट्रपति पर टिप्पणी करती है शर्म होनी चाहिए। इस बार बंगाल की जनता एक-एक पाय का हिसाब लेगी, मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी डिक्लेअर करें कि महिलाओं को 3000 महीना उड़ीसा की तर्ज पर देगी कि नहीं देगी....

