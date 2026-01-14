VIDEO: गिरिराज सिंह अब पालेंगे सुअर! खुले मंच से किया ऐलान..'हमरा सुअर दे दा..

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 03:39 PM
Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सूअर पालने की बात कह रहे है..बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अब सूअर पालेंगे..जिससे कि एक खास धर्म के लोग उनके आसपास ना आ सके..क्योंकि इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग सूअर को नापाक मानते है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और राजद ने इस पर आपत्ति जताई है।