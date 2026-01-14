VIDEO: गिरिराज सिंह अब पालेंगे सुअर! खुले मंच से किया ऐलान..'हमरा सुअर दे दा..

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 03:39 PM



A-

A+

#GirirajSingh #BJP #Begusarai #Bihar#PoliticalStatement #BiharPolitics #Controversy Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सूअर पालने की बात कह रहे है..बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अब सूअर...