Bihar Cold Day Alert: बिहार में जारी रहेगा कड़ाके की ठंड का कहर, 26 जिलों में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट

bihar cold day alert today

बिहार में ठंड ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है। पछुआ हवा के तेज होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कनकनी बढ़ गई है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

Bihar Cold Day Alert: बिहार में ठंड ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है। पछुआ हवा के तेज होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कनकनी बढ़ गई है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे राज्य के लिए कोल्ड-डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राजधानी पटना के साथ-साथ जहानाबाद, गया, भागलपुर जैसे जिलों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है। कई इलाकों में तो हालात ऐसे रहे कि विजिबिलिटी सिमटकर सिर्फ 10 मीटर तक पहुंच गई।

अगले 4–5 दिन तक राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा स्थिति फिलहाल बने रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीत दिवस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। खासकर 26 जिलों में सुबह और देर रात बेहद घने कुहासे की चेतावनी दी गई है। इस कारण सड़क यातायात के साथ-साथ रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

सहरसा सबसे ठंडा, तापमान में और गिरावट संभव

पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भागलपुर में पारा 7.6 डिग्री और गया में 8.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा।

पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर बिहार तक

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब बिहार के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं ने तापमान को तेजी से नीचे गिराया है, जिससे दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और कोहरे के समय यात्रा न करने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।

