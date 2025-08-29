Main Menu

सारण में भयानक सड़क हादसा, साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को यूं खींच ले गई मौत, सदमे में परिवार

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Aug, 2025 12:22 PM

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिला के मकेर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि डीही गांव निवासी महेश्वर शर्मा (60) साइकिल से मुख्य मार्ग से जा रहा थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित वाहन ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे वह घायल हो गए।

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिला के मकेर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि डीही गांव निवासी महेश्वर शर्मा (60) साइकिल से मुख्य मार्ग से जा रहा थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित वाहन ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे वह घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

