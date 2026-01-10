Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hotel Manager Murder Gaya: गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हत्या कांड में 5 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Hotel Manager Murder Gaya: गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हत्या कांड में 5 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 08:28 PM

hotel manager murder gaya

गया पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज होने के महज 5 घंटे के भीतर हत्या कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Gaya Murder Case: गया पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज होने के महज 5 घंटे के भीतर हत्या कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई गया पुलिस की तेज जांच और तकनीकी अनुसंधान का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है।

पुलिस के अनुसार 9 जनवरी 2026 को बोधगया थाना को सूचना मिली थी कि ग्राम कटोरवा स्थित उमिला होटल के मैनेजर का शव होटल परिसर के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बोधगया तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए ANMCH गया भेजा गया और मामले में बोधगया थाना कांड संख्या 18/25, दिनांक 09.01.2026 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

हत्या कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में बोधगया थाना के पुलिस पदाधिकारी, तकनीकी शाखा और अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया।

और ये भी पढ़े

तकनीकी साक्ष्यों, सूचना संकलन और गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस कांड में संलिप्त एक अभियुक्त को 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक के साथ शुगर फार्म की पार्टनरशिप में पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और शव को छिपाने के उद्देश्य से झाड़ियों में फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

 गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

  • नाम: अनिल कुमार सिंह
  • पिता: उदयनारायण सिंह
  • निवासी: ग्राम कटोरवा
  • थाना: बोधगया
  • जिला: गया

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!