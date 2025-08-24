Main Menu

VIDEO: बेगूसराय में बेखौफ बदमाश! जदयू नेता को मारी गोली, इलाके में मची सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Aug, 2025 03:35 PM

बेगूसराय: बेगूसराय में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां बीते रात बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। अपराधियों ने जेडीयू नेता और उप मुखिया पति को गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गयी... गोली लगने से घायल जेडीयू नेता को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर टोला के पास की है...

