दर्दनाक सड़क हादसा! तेज रफ्तार ट्रक ने 15 वर्षीय किशोर को कुचला, धड़ से अलग हुआ सिर...मची चीख-पुकार

Katihar Road Accident: बिहार के कटिहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 वर्षीय किशोर को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। वहीं, घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आक्रोशित लोगों ने आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया।

धड़ से अलग हुआ सिर

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के कदवा थाना क्षेत्र के सोनौली–दोखरा मुख्य मार्ग की है। मृतक की पहचान प्राणपुर थाना क्षेत्र के प्राणपुर निवासी संजय मंडल के इकलौते पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुमन साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी सोनौली-दोखरा मुख्य मार्ग एक तेज रफ्तार ट्रक ने सुमन कुमार को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि किशोर का सिर धड़ से अलग होकर पूरी तरह पिस गया। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत करवाया। करीब ढाई घंटे तक सड़क जाम रहा। फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।