Bihar Weather: बिहार में शीतलहर का कहर, सारण में कड़ाके की ठंड से शख्स की मौत, UP के रहने वाले थे कमल चौधरी

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बादलों और गिरते तापमान के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसी बीच सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर सिवान कला गांव निवासी स्व नथुनी चौधरी के पुत्र कमल चौधरी (40) वर्तमान में मांझी स्थित उत्पाद विभाग के कैम्प में खाना बनाने का काम करते थे। वर्तमान में कमल नगर पंचायत के बहोरन सिंह टोला गांव में रहते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात तेज ठंड की वजह से उनकी तबियत बिगड़ी, उसके बाद परिजन इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



इधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में यूडी केस दर्ज कर जांच कर रही है।



