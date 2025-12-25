अजमेर रवाना होने से पहले CM नीतीश से मिले मंत्री जमा खान, मुख्यमंत्री ने चादरपोशी के लिए चादर की भेंट

Zama Khan Met Nitish Kumar: पटना से अजमेर रवाना होने से पहले बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान (Zama Khan) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 814वें उर्स के मौके पर राजस्थान स्थित...

Zama Khan Met Nitish Kumar: पटना से अजमेर रवाना होने से पहले बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान (Zama Khan) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से मुलाकात की।



इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 814वें उर्स के अवसर पर राजस्थान स्थित दरगाह अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर चादरपोशी के लिए मंत्री मो. जमा खान को चादर भेंट की।







बता दें कि 814वें उर्स के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से दरगाह अजमेर शरीफ (राजस्थान) हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर चादरपोशी मो. जमा खान करेंगे। गौरतसब हो कि अजमेर शरीफ दरगाह हर साल सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर आस्था का केंद्र बन जाती है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अजमेर शरीफ पहुंचते हैं।