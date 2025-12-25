Main Menu

Atal Bihari Vajpayee: अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज, मुख्यमंत्री नीतीश ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया सादर नमन

Atal Bihari Vajpayee: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101 वीं जयंती आज पूरे देश में मनायी गयी। स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पाटलिपुत्रा पार्क, पटना में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्व० अटल बिहारी वाजपेयी  की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री  अशोक चौधरी, विधायक सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष  संजय सरावगी, विधायक  संजीव चौरसिया, विधायक  रत्नेश कुशवाहा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ० उदय कांत मिश्रा, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष  नन्द किशोर यादव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव  अरविंद कुमार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य  शिवशंकर निषाद सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन, बिहार गीत एवं देश भक्ति गीतों का गायन भी किया गया।

 


 

