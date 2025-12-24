शराब की लत में क्रूरता की हदें पार! कुत्ते को मारा, फिर ‘खरगोश’का मांस बताकर 1000 रु. किलो में बेचा; ऐसे हुआ खुलासा...

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक शख्स ने शराब पीने की लत में खौफनाक घटना को अंजाम दिया। जिससे पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल पैदा हो गया। शख्स ने कुत्ते को मारकर उसके टुकड़े काट कर मीट बनाया। फिर...

कुत्ते को काट 1000 रु. किलो में बेचा मांस

मिली जानकारी के अनुसार, घटना मधुबन प्रखंड अंतर्गत गरहिया बाजार थाना क्षेत्र के गरहिया गांव की है। गांव के मंगरु नामक शख्स द्वारा शराब पीने के लिए पैसे जुटाने के मकसद से इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि मंगरु सहनी ने गांव में एक कुत्ते को पकड़कर उसकी हत्या कर दी।इसके बाद उसने कुत्ते की हत्या कर उसे टुकड़ों में काटा और मांस को खरगोश का मांस बताकर बेच दिया। हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोगों को बेचा। वहीं यह मांस खाने से गांव के 15 लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। मंगरु ने अगले दिन खुद ही लोगों को बता दिया कि उसने कुत्ते का मांस बेचा। ये बात जानकर गांव वाले हक्के-बक्के रह गए। पीड़ित परिवारों ने गरहिया थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है।