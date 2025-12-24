Bihar School Closed: अब बिहार के इस जिले में 31 दिसंबर तक बंद हुए स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 05:20 PM
Bihar School Closed: बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। वहीं, ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में बांका जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद (School Closed In Banka) कर दिए गए हैं।
31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है। माना जा रहा है कि अगर मौसम में सुधार नहीं होगा तो छुट्टियां बढ़ा दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार, 28 दिसंबर तक ठंड और कोहरे से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।