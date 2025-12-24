Main Menu

Bihar Politics: "हिस्ट्री शीटर संग विदेश में घूम रहे तेजस्वी यादव", JDU नेता का गंभीर आरोप, DGP से की जांच की मांग

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 05:30 PM

Bihar Politics: जनता दल-यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार (Neeraj Kumar) ने बुधवार को आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) कथित रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ विदेश में घूम रहे हैं और उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार (Vinay Kumar) को पत्र लिखकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है।

नीरज कुमार ने DGP को लिखा पत्र

नीरज कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव इन दिनों पूरे परिवार के साथ विदेश यात्रा पर हैं और नए साल के आसपास पटना लौट सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान उनके साथ रमीज नेमत खान नाम का व्यक्ति मौजूद है, जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक बताई जा रही है। नीरज कुमार के अनुसार, यह मामला न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा है, बल्कि राजनीतिक नैतिकता का भी प्रश्न उठाता है। जद(यू) नेता ने पत्र में उल्लेख किया है कि पांच दिसंबर 2025 को जब बिहार विधानमंडल का सत्र आयोजित किया जा रहा था, उसी दौरान यह सूचना सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा पर हैं। उन्होंने लिखा कि रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निवासी है और उसके परिवार का आपराधिक एवं राजनीतिक इतिहास रहा है।

डीजीपी से जांच की मांग

नीरज कुमार के अनुसार, रमीज के ससुर रिजवान जहीर खान हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं और वह पहले समाजवादी पार्टी से सांसद व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रमीज नेमत खान की पत्नी जेबा रिजवान ने जेल में रहते हुए तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पत्र में यह भी कहा गया है कि 2021 में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष की हत्या के मामले में रमीज नेमत खान, उसकी पत्नी और ससुर समेत कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन तथ्यों का हवाला देते हुए नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि यदि ऐसे व्यक्ति के साथ विदेश यात्रा संभव है, तो पूर्वी चंपारण से जुड़े देवा गुप्ता जैसे अन्य चर्चित नामों के भी उस यात्रा में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि देवा गुप्ता का नाम पूर्वी चंपारण पुलिस द्वारा जारी 100 इनामी अपराधियों की सूची में शामिल बताया जाता है। जद(यू) नेता ने डीजीपी से आग्रह किया है कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष के साथ कथित रूप से विदेश गए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 

