"अगले 3 महीनों में अपराधियों को बिहार से भागने के लिए कर देंगे मजबूर", सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 01:40 PM
Samrat Chaudhary News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बुधवार को दावा किया कि वह अगले तीन महीनों में अपराधियों को बिहार से भागने के लिए मजबूर कर देंगे।
राज्य में "सफाई अभियान" शुरू किया है- Samrat Chaudhary
पटना में एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कुछ "कचरा" साफ कर दिया है। 'कचरा' उनके द्वारा अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूपक है। उन्होंने कहा, "और जो लोग नहीं भागे हैं, अगले तीन महीनों में मैं उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दूंगा।" गृह विभाग के प्रभारी चौधरी ने कहा कि उन्होंने राज्य में "सफाई अभियान" शुरू किया है।
हम अपराधियों को भागने पर मजबूर कर देंगे- Samrat Chaudhary
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम अपराधियों को भागने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपको और बिहार को 'सुशासन' की जरूरत है।"