  • वैभव सूर्यवंशी समेत 20 बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री नीतीश ने सभी सम्मानित बच्चों को दी बधाई

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 10:16 AM

national children s award cm nitish congratulates children awarded

National Children’s Award: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य के प्रतिभावान क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PM National Children's Award) से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। 

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि वह कामना करते हैं कि वैभव इसी प्रकार नई-नई उपलब्धियां हासिल करते रहें और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनें। उन्होंने वैभव के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की। नीतीश ने कैमूर जिले के दुर्गापुर गांव के 11 वर्षीय वीर बालक कमलेश कुमार को भी नमन किया, जिन्होंने दुर्गावती नदी में डूबते एक अन्य बच्चे की जान बचाने के प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 

सभी बच्चों ने पूरे देश का गौरव बढ़ायाः CM नीतीश  
मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलेश कुमार के इस असाधारण साहसिक कृत्य को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन्हें समर्पित किया गया है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। नीतीश ने कहा, “वीर बालक कमलेश कुमार के साहस और बलिदान को मेरा नमन है।” इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित सभी साहसी बालकों और विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन सभी बच्चों ने अपने अद्भुत साहस, प्रतिभा और कार्यों से पूरे देश का गौरव बढ़ाया है।

2 बच्चों को मरणोपरांत मिला पुरस्कार 
बता दें कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 20 बच्चों को वीर बाल दिवस पर 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। बिहार के 14 साल वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी इस पुरस्कार सम्मानित किया गया। 20 बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, जिसमें तमिलनाडु की ब्योमा और बिहार के कमलेश कुमार शामिल हैं। 

