VIDEO: 'पाप का घड़ा आखिरकार फूटता है..', Nishikant Dubey का लालू परिवार पर बड़ा और तीखा बयान

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 03:38 PM

#Nishikant #Bihar #LaluYadav भागलपुर में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर बड़ा और तीखा बयान दिया है। सांसद ने लालू परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, जो जैसा करेगा, वैसा ही...

Bhagalpur: भागलपुर में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर बड़ा और तीखा बयान दिया है। सांसद ने लालू परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, जो जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा। निशिकांत दुबे ने 1990 से 2005 के दौर को याद करते हुए कहा कि बिहार ने जंगलराज देखा है और 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने क्या किया। यह पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोगों को डर था कि कहीं जंगलराज की वापसी न हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत ने उस डर को खत्म किया...

