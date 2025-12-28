पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज, मुख्यमंत्री नीतीश ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Dec, 2025 12:17 PM
Arun Jaitley's birth anniversary: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने रविवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व.अरूण जेटली की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. अरूण...
Arun Jaitley's birth anniversary: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने रविवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व.अरूण जेटली की जयंती (Arun Jaitley's birth anniversary) पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. अरूण जेटली के जन्मदिवस पर आयोजित राजकीय जयंती समारोह में यहां पी.सी कॉलोनी, कंकड़बाग स्थित सेक्टर-ए, पार्क संख्या-31 स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक अरूण कुमार सिन्हा, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्व. अरूण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन, बिहार गीत एवं देश भक्ति गीतों का गायन भी किया गया।