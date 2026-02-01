VIDEO : माघ पूर्णिमा पर भागलपुर के गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, NDRF-पुलिस की कड़ी निगरानी

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Feb, 2026 03:35 PM
Bhagalpur News: माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागलपुर में आस्था और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां, गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर पहुंचे, वहीं जिला प्रशासन की सतर्कता से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ तो वहीं, माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भागलपुर और आसपास के इलाकों में स्थित गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।