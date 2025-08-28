मौत का गड्ढा! छीनी 3 मासूम जिंदगियां, खेलते हुए पैर फिसला और डूब गए.......चीखों से गूंजा उठा इलाका

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 28 Aug, 2025 11:10 AM

patna bihar three children died due to drowning in a pit

Bihar News: बिहार के पटना से दिल को झकझोर कर रख देने वाली दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यहां गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार शाम दानापुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र के बाबूचक गांव का है। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय आयुष कुमार, 9 वर्षीय रोहित कुमार और 11 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते घर के पास एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें बारिश का जमा था। वहीं बच्चे गड्ढे के पास खेल रहे थे और खेलते -खेलते पैर फिसल गए। जिस कारण वह गड्ढे में गिर गए और उनकी जान चली गई। 

इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। गड्ढे से तीनों बच्चों के शवों को निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस दुखद घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया। मां-बाप गहरे सदमे में है। परिवार में चीख-पुकार मची हुई है।
 

