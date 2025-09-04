Main Menu

Punpun Cable Bridge: ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुनपुन नदी पर केबल ब्रिज तैयार

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 07:42 PM

punpun cable bridge

पटना के पास पुनपुन शहर में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुनपुन नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गया है। इसका निर्माण कार्य तकरीबन 99 प्रतिशत पूरा हो गया है

पटना:पटना के पास पुनपुन शहर में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुनपुन नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गया है। इसका निर्माण कार्य तकरीबन 99 प्रतिशत पूरा हो गया है और कुछ दिनों में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल की लंबाई 320 मीटर है, जिसमें 11.50 मीटर केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जिसकी मदद से पुनपुन में पिंडदान स्थल के पास नदी के दोनों घाट आपस में जुड़ गए हैं। यह बिहार का अपनी तरह का खास किस्म का ब्रिज है।

पथ निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस विशेष तरीके से तैयार केबल ब्रिज का निर्माण कार्य 31 अगस्त 2019 से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआती लागत 46 करोड़ 77 लाख रुपये थी। बाद में इसकी लागत राशि को बढ़ाकर 82 करोड़ 99 लाख रुपये कर दी गई। इस मामले में सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितीन नवीन का कहना है कि इस खास तरह के पुल का निर्माण तकरीबन पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह मॉडर्न इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। 

इस केबल ब्रिज की खासियतः-

  • - यह बिहार का पहला हल्के वाहनों के लिए बनाया गया केबल सस्पेंशन ब्रिज है
  • - इसमें केबल की संख्या 18 है
  • - सस्पेंशन डेक की लंबाई 120 मीटर है
  • - डक्ट की लंबाई 200 है
  • - संपर्क पथ की लंबाई 135 मीटर 
  • - पाईलॉन की ऊंचाई 100 फीट है

यह होगी इसकी सुविधा

पुनपुन पिंडदान स्थल पर आने-जाने में पर्यटकों को सुविधा होगी। साथ ही पुनपुन शहर के लोगों को व्यापार करने में बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों की आवाजाही में काफी सहूलियत होगी। जाम की समस्या से छुटकारा होगा।
 

