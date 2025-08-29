Main Menu

  • "मारो और तोड़ो...हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे", बिहार में हुई हिंसक झड़प पर बोले राहुल गांधी

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Aug, 2025 04:31 PM

rahul gandhi spoke on the violent clashes in patna

Bihar News:  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बिहार के पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में की गई तोड़फोड़ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी राह सत्य, अहिंसा और संविधान बचाने की है और इन सब विपरीत स्थितियों के बाद भी वह संविधान रक्षा की अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, ‘‘सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है - हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते।''

इस बीच कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘मतदाता अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ उभरती जनभावनाओं से बौखलाकर, भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने-धमकाने के लिए अपने गुंडों को छोड़ दिया है। बिहार में पटना के सदाकत आश्रम स्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में हुआ हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और इस तरह के कृत्य हमें मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के नाम पर चल रहे व्यापक वोट चोरी का पर्दाफ़ाश करने से नहीं रोक सकते।''

 

