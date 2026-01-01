VIDEO: राजधानी एक्सप्रेस पर कटारिया स्टेशन के पास पत्थरबाजी, टूटा कोच का शीशा

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 03:56 PM
भागलपुर: कटिहार के बरौनी रेलखंड के नवगछिया आरपीएफ थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को डाउन 12424 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया। यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन नवगछिया स्टेशन से दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर खुलकर कटरीया स्टेशन और नवगछिया के आसपास के क्षेत्र से गुजर रही थी। पथराव की इस घटना में राजधानी एक्सप्रेस के एच–1 कोच के केबिन डी में बर्थ संख्या 11 और 12 का शीशा टूट गया...