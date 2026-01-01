Main Menu

Nitish Kumar Bihar Diary Launch: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बिहार डायरी और कैलेंडर 2026 का लोकार्पण

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 09:15 PM

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जनवरी को 'संकल्प' में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2026 और बिहार कैलेंडर 2026 का लोकार्पण किया। इ

Nitish Kumar Bihar Diary Launch: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जनवरी को 'संकल्प' में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2026 और बिहार कैलेंडर 2026 का लोकार्पण किया। इन प्रकाशनों को राज्य की जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकसित बिहार की यात्रा को आत्मविश्वास और संकल्प से जोड़ा। कैलेंडर में सात निश्चय 3.0 के तहत चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को खूबसूरती से दर्शाया गया है।

सात निश्चय 3.0: विकसित बिहार का मजबूत आधार

कैलेंडर 2026 का जनवरी पेज सात निश्चय 3.0 को समर्पित है, जिसमें 'दोगुना रोजगार-दोगुनी आय', 'समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार', 'कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि', 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य', 'सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन', 'मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार' और 'सबका सम्मान-जीवन आसान' जैसे संकल्पों को प्रमुखता दी गई है। ये निश्चय हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने और बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल करने का रोडमैप हैं।

औद्योगिक क्रांति और निवेश का नया दौर

फरवरी पेज पर औद्योगिक विकास की नई गाथा दिखाई गई है। बक्सर, बिहटा और पश्चिम चंपारण में नए औद्योगिक केंद्रों का विकास, मुफ्त जमीन और वित्तीय प्रोत्साहन जैसी नीतियां निवेश को आकर्षित कर रही हैं। नरकटियागंज चीनी मिल का पुनरुद्धार और सुधा ब्रांड का विस्तार कृषि-दुग्ध क्षेत्र को मजबूती दे रहा है।

शिक्षा और कौशल से सशक्त युवा बिहार

मार्च और अप्रैल पेज शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल मिशन, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण और 'मेडल लाओ-नौकरी पाओ' जैसी योजनाएं युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही हैं। राज्य सरकार का 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य आत्मनिर्भर बिहार की नींव रख रहा है।

नवाचार, संस्कृति और ग्रामीण विकास की झलक

मई से जुलाई तक के पेजों में IT Policy 2024, स्टार्टअप बिहार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण (बुद्ध संग्रहालय, मनेरशरीफ), ग्रामीण सड़कें, हर घर नल का जल और सशक्त पंचायतों का चित्रण है। अगस्त पेज पर JP गंगा पथ, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को हाइलाइट किया गया है।

महिला सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की मिसाल

सितंबर और अक्टूबर पेज जीविका से जुड़ी 1.40 करोड़ महिलाओं की सशक्तीकरण कहानी और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां (PMCH का विस्तार, टेलीमेडिसिन से 2.5 करोड़ लाभार्थी) बताते हैं। नवंबर में खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों की सफलताओं, जबकि दिसंबर पेज पर मखाना को वैश्विक सुपरफूड के रूप में बिहार की नई पहचान दिखाई गई है।

लोकार्पण समारोह में प्रमुख लोगों की उपस्थिति

कार्यक्रम में सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विभागीय सचिव अनुपम कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

