बिहार के छपरा में पट्टीदारों के बीच जमकर हुई मारपीट....एक युवक की इलाज के दौरान मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Sep, 2025 01:18 PM

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के मशरक थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई मारपीट की एक घटना में घायल हुए व्यक्ति की मौत आज इलाज के दौरान हो गई है।

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के मशरक थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई मारपीट की एक घटना में घायल हुए व्यक्ति की मौत आज इलाज के दौरान हो गई है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि दक्षिण टोला निवासी मिश्री सहनी का पुत्र धर्मेंद्र सहनी (35) पिछले दिनों अपने पट्टीदारों से मारपीट की घटना में घायल हो गया था। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसका इलाज पटना में करा रहे थे, जहां उसकी मौत हो गई।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूर्व से दर्ज प्राथमिकी में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये छापामारी कर रही है। वहीं, युवक की मौत के बाद परिजनों  में कोहराम मच गया।



 

