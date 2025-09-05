मधेपुरा में पोल गाड़ने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से एक मजदूर की मौत, तीन घायल

घटना के बाद घायलों को मुरलीगंज समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर मो. मेराज आलम ने सचेन को मृत घोषित कर दिया। घायल मजदूरों में सुशील यादव (35), अजय यादव (35) और राकेश कुमार (25) शामिल हैं। घटना के संबंध में मजदूरों ने बताया कि कंपनी के...

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरगामा पंचायत वार्ड संख्या नौ में गुरुवार को बिजली पोल गाड़ने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।



मृतक की पहचान महेशुवा वार्छडह निवासी स्व. जगदीश यादव के पुत्र सचेन कुमार (25) के रूप में हुई है। घटना के बाद घायलों को मुरलीगंज समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर मो. मेराज आलम ने सचेन को मृत घोषित कर दिया। घायल मजदूरों में सुशील यादव (35), अजय यादव (35) और राकेश कुमार (25) शामिल हैं। घटना के संबंध में मजदूरों ने बताया कि कंपनी के इंजीनियर ने बिजली शटडाउन लिए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन पोल गिराते समय वह ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से सट गया, जिससे यह हादसा हुआ।



घटना के बाद कंपनी के लोग मौके से फरार हो गए। विद्युत विभाग के एसडीओ तारानंद कुमार ने मामले की जांच की बात कही है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेजा गया है और कहा है कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

