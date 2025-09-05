Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मधेपुरा में पोल गाड़ने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से एक मजदूर की मौत, तीन घायल

मधेपुरा में पोल गाड़ने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से एक मजदूर की मौत, तीन घायल

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2025 10:23 AM

a major accident occurred while erecting a pole in madhepura

घटना के बाद घायलों को मुरलीगंज समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर मो. मेराज आलम ने सचेन को मृत घोषित कर दिया। घायल मजदूरों में सुशील यादव (35), अजय यादव (35) और राकेश कुमार (25) शामिल हैं। घटना के संबंध में मजदूरों ने बताया कि कंपनी के...

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरगामा पंचायत वार्ड संख्या नौ में गुरुवार को बिजली पोल गाड़ने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 

मृतक की पहचान महेशुवा वार्छडह निवासी स्व. जगदीश यादव के पुत्र सचेन कुमार (25) के रूप में हुई है। घटना के बाद घायलों को मुरलीगंज समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर मो. मेराज आलम ने सचेन को मृत घोषित कर दिया। घायल मजदूरों में सुशील यादव (35), अजय यादव (35) और राकेश कुमार (25) शामिल हैं। घटना के संबंध में मजदूरों ने बताया कि कंपनी के इंजीनियर ने बिजली शटडाउन लिए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन पोल गिराते समय वह ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से सट गया, जिससे यह हादसा हुआ। 

घटना के बाद कंपनी के लोग मौके से फरार हो गए। विद्युत विभाग के एसडीओ तारानंद कुमार ने मामले की जांच की बात कही है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेजा गया है और कहा है कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!