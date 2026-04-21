VIDEO : ‘खराब बीज ने छीनी किसानों की कमाई,टमाटर की फसल हुई बर्बाद’, आखिर कौन देगा पीड़ित किसानों को मुआवजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Apr, 2026 03:37 PM



A-

A+

#RohtasNews #BiharFarmers #TomatoCrisis #FarmerLoss #BiharNews #GroundReport #KisanSamasyayein Rohtas News : रोहतास जिले में टमाटर किसानों पर संकट गहरा गया है। निजी कंपनी के बीज के इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता खराब हो गई, जिससे टमाटर का आकार...