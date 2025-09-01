Main Menu

देर रात कमरे में सो रही थी 2 बहनें...दबे पांव आए बदमाश और धारदार हथियार के रेत दिया गला, एक की मौत ।।  Chhapra Crime

01 Sep, 2025

two sisters were strangled to death while sleeping in chhapra one died

Chhapra Crime: बिहार में सारण जिला के अमनौर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने दो महिलाओं का गला रेतने की कोशिश, की जिसमें एक की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़ीडीह गांव निवासी धनंजय कुमार गुप्ता की पत्नी रूबी देवी (22) और उसकी छोटी बहन छपरा शहर के भगवान बाजार थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर मोहल्ला निवासी टुनटुन साह की पुत्री निशा कुमारी (19) एक ही कमरे में सो रही थी। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने दोनों बहनों का गला धारदार हथियार से रेत दिया। 

इस घटना में रूबी देवी की मौत हो गई है। जबकि निशा कुमारी को गम्भीर स्थिति में पटना भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

