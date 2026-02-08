VIDEO: ट्रकों की आमने-सामने टक्कर,दो ड्राइवरों की मौत...

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Feb, 2026 04:09 PM

#Bihar #RoadAccident #Bhagalpur #Death भागलपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद एनएच-31 पर करीब 10 किलोमीटर तक...

Bhagalpur: भागलपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद एनएच-31 पर करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र की है। आशंका जताई जा रही है कि सुबह के वक्त नींद की झपकी इस जानलेवा हादसे की वजह बनी...

