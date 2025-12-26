VIDEO: ‘बेहद आपत्तिजनक’, Jitan Ram Manjhi के बयान पर Upendra Kushwaha बोले-कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने..

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Dec, 2025 03:43 PM



A-

A+

#UpendraKushwaha #RLM #BiharPolitics #BiharNews Bihar Political News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM ) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha ) ने मिलन-सह-अभिनंदन समारोह में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत...