VIDEO: ‘बेहद आपत्तिजनक’, Jitan Ram Manjhi के बयान पर Upendra Kushwaha बोले-कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने..

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Dec, 2025 03:43 PM
#UpendraKushwaha #RLM #BiharPolitics #BiharNews
Bihar Political News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM ) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha ) ने मिलन-सह-अभिनंदन समारोह में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत...
Bihar Political News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM ) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha ) ने मिलन-सह-अभिनंदन समारोह में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी ( Jitan Ram Manjhi ) के द्वारा चुनाव जीतने को लेकर दिए गए बयान पर कहा, बेहद आपत्तिजनक है।