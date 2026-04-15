Bihar Politics: उपमुख्यमंत्री बनने के बाद विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा...

बिहार के मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता ने कहा, "मैं इस जिम्मेदारी के लिए नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

Bihar New Depury CM: बिहार के मनोनीत उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Choudhary) ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के प्रति आभार व्यक्त किया, और उनके प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि की। चौधरी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें "जो भी पद" मिला है, वह नीतीश कुमार के उन पर रखे गए भरोसे की वजह से ही है।



बिहार के मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता ने ANI से कहा, "मैं इस जिम्मेदारी के लिए नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जो भी पद मिल रहा है, वह नीतीश कुमार के भरोसे पर ही दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही, जैसे हमने नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से बिहार की जनता की सेवा की है।"

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"हम सम्राट चौधरी के साथ मिलकर काम करेंगे"

नीतीश कुमार के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करते हुए, बिहार के मंत्री ने कहा, "आज हो सकता है कि नीतीश कुमार इस पद पर न हों, लेकिन वह अब भी हमारे नेता हैं। उन्होंने हमें जिस रास्ते पर चलने को कहा है, हम उसी पर चलेंगे और बिहार की जनता के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम, नए मंत्री, नीतीश कुमार द्वारा खींची गई लकीर पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अमिट लकीर खींची है। लेकिन हम सम्राट चौधरी के साथ मिलकर काम करेंगे।"