VIDEO: जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों का पथराव, किसी तरह जान बचाकर निकलीं CO शोभा कुमारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 03:31 PM
Buxar News: बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के मुबारकपुर मौजा में जमीन विवाद को लेकर बड़ा बवाल हो गया। प्रशासनिक टीम जब जमीन मालिक को कब्जा दिलाने के लिए मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अचानक पुलिस पार्टी पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गांव की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं पथराव की चपेट में आकर पुलिस की तीन जीप के शीशे चकनाचूर हो गए और दो चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ ने मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन पर भी हमला कर दिया.....स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस पार्टी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं, राजपुर की सीओ शोभा कुमारी को भी सुरक्षित निकालकर पास से गुजर रही बस में बैठाकर वहां से हटाया गया।