मशरक के थाना प्रभारी रणधीर कुमार निलंबित, सारण SP ने की बड़ी कार्रवाई; जानिए क्या है माजरा

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मशरक के थाना प्रभारी रणधीर कुमार को बुधवार को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि गत 27 अगस्त को थाना प्राथमिकी संख्या 367/2025 के तहत गिरफ्तार अभियुक्त के अग्रसारण में थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही बरतने, समुचित सहयोग नहीं करने और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कनीय पदाधिकारियों के उपर थाना छोड़ कर अनुपस्थित रहने की सूचना मिली थी।



इसके बाद सारण के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच कराने और इसकी सत्यता प्रमाणित होने पर थाना प्रभारी रणधीर कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा सारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप- महानिरीक्षक से की थी। उसी अनुशंसा के आलोक में मशरक के थाना प्रभारी रणधीर कुमार को आज निलंबित कर दिया गया है।