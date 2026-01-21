VIDEO: दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने Murari Yadav को क्यों मारी गोली, हमले के बाद दहशत के साए में जी रहा है Yadav Pariwar

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jan, 2026 03:35 PM
#Bhagalpur #CrimeInBihar
Bhagalpur News: भागलपुर के Madhusudanpur thana मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर Murari yadav मुरारी यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाय की दुकान पर बैठे Murarai yadav मुरारी यादव को बाइक सवार अपराधियों ने तीन गोलियां मारीं। घटना के पीछे भूमि विवाद की आशंका जताई जा रही है। Police पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।