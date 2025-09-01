खेत में काम कर रही थीं महिलाएं..तभी काल बनकर गिरी बिजली, तीन की मौत, 5 अन्य झुलसीं

दरअसल, घटना जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुरई गांव में कुछ महिला खेत में काम कर रही थी तभी वज्रपात हुआ। इस घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा पांच अन्य झुलस गई।

Kaimur News: बिहार में कैमूर जिले में सोमवार सुबह वज्रपात का कहर देखने को मिला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा पांच अन्य झुलस गई।



सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान मदरी देवी(35),कुमारी देवी (40) और तक्षशिला देवी (45) के रूप में की गई है ।शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया है।झुलसी महिलाओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।