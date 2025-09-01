Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • खेत में काम कर रही थीं महिलाएं..तभी काल बनकर गिरी बिजली, तीन की मौत, 5 अन्य झुलसीं

खेत में काम कर रही थीं महिलाएं..तभी काल बनकर गिरी बिजली, तीन की मौत, 5 अन्य झुलसीं

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Sep, 2025 11:52 AM

women were working in field then lightning struck like death three died

दरअसल, घटना जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुरई गांव में कुछ महिला खेत में काम कर रही थी तभी वज्रपात हुआ। इस घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा पांच अन्य झुलस गई।

Kaimur News: बिहार में कैमूर जिले में सोमवार सुबह वज्रपात का कहर देखने को मिला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा पांच अन्य झुलस गई। 

दरअसल, घटना जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुरई गांव में कुछ महिला खेत में काम कर रही थी तभी वज्रपात हुआ। इस घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई तथा पांच अन्य झुलस गई। 

सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान मदरी देवी(35),कुमारी देवी (40) और तक्षशिला देवी (45) के रूप में की गई है ।शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया है।झुलसी महिलाओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!