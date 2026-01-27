Main Menu

हिमाचल में बर्फबारी का कहर! 835 सड़कें बंद, 1942 ट्रांसफार्मर ठप...आमजन को झेलनी पड़ रही मुश्किलें

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jan, 2026 01:48 PM

himachal crippled by snowfall 835 roads and 1942 transformers shut down

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हालिया बर्फबारी और खराब मौसम के चलते जनजीवन अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है। प्रदेश भर में अब भी 835 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें तीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा 1,942...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हालिया बर्फबारी और खराब मौसम के चलते जनजीवन अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है। प्रदेश भर में अब भी 835 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें तीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा 1,942 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि 245 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित

राज्य में सबसे अधिक प्रभावित शिमला जिला रहा है, जहां कुल 234 सड़कें अभी भी बंद हैं। चंबा जिला में कुल 78 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें पांगी उपमंडल की सबसे अधिक 35, तीसा की 14, चंबा की 11, भरमौर की 10, सलूणी की पांच, डलहौजी की दो और भटियात उपमंडल की एक सड़क शामिल है। कुल्लू जिला में रविवार शाम तक 64 सड़कें बंद रहीं, जिनमें मनाली उपमंडल की 24, कुल्लू की 11, बंजार और निरमंड की 10-10 सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर भी यातायात ठप है।

अन्य जिलों में स्थिति

कांगड़ा जिले में चार, किन्नौर में 18, ऊना में तीन, सिरमौर में 41 और लाहुल-स्पीति जिले में सबसे अधिक 280 सड़कें बंद हैं। लाहुल-स्पीति में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 और 505 भी यातायात के लिए बंद पड़े हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश में खराब मौसम के चलते बिजली आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। शिमला जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 789 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा सिरमौर में 354, मंडी में 284, चंबा में 277, कुल्लू में 174, लाहुल-स्पीति में 27, सोलन में 23 और किन्नौर में 14 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जिससे सैकड़ों गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है।

वहीं, प्रदेश भर में कुल 245 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें शिमला जिले की 131, कुल्लू की 81, चंबा की 24 और सिरमौर जिले की नौ पेयजल योजनाएं शामिल हैं। प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को बहाल करने, बिजली आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से सुचारू करने और प्रभावित पेयजल योजनाओं को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज़ी से जारी हैं।
 

