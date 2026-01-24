हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने समूह प्रशिक्षकों के परिणाम किए घोषित, यहां करें चेक

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 04:07 PM
Himachal News: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शनिवार को संविदा आधार पर 12 समूह प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा (सीआईटी) के परिणाम घोषित किए।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन पदों में सामान्य (यूआर) - 6, ओबीसी (यूआर) - 2, अनुसूचित जाति (यूआर) - 2, अनुसूचित जाति (बीपीएल) - 1 और अनुसूचित जनजाति (यूआर) - 1 शामिल हैं। ये परिणाम आयोग की अनुमोदित पुरस्कार सूची और अनुपात के अनुसार संकलित किया गया है। परिणाम एचपीआरसीए, हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कुल 1559 आवेदन प्राप्त हुए और सभी को अंतिम रूप से प्रवेश दिया गया। इसके अलावा, 946 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा में उपस्थित हुए और 613 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। कुल 39 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया/दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चयनित किया गया है।
5 फरवरी को होगा दस्तावेजों का सत्यापन
चयनित उम्मीदवारों की पात्रता आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन 5 फरवरी को सुबह 10:00 बजे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के परिसर में किया जाएगा। उम्मीदवारों को पात्रता संबंधी सभी मूल दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के 2 सेट, एक पहचान पत्र और डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।