  • गयाजी में खौफनाक वारदात, 30 साल की बेटी ने हथौड़े से की पिता की हत्या...इलाके में मचा हड़कंप

गयाजी में खौफनाक वारदात, 30 साल की बेटी ने हथौड़े से की पिता की हत्या...इलाके में मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 04:52 PM

30 year old daughter killed her father with a hammer

Gaya ji Crime News: बिहार के गयाजी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटी ने हथौड़े से वार करके अपने ही पिता की हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में...

Gaya ji Crime News: बिहार के गयाजी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटी ने हथौड़े से वार करके अपने ही पिता की हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के मनकोसी गांव का है। मृतक की पहचान मनकोसी गांव निवासी करीब 70 वर्षीय कपिल मिस्त्री के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को कपिल मिस्त्री अपने घर में सो रहे थे, तभी उनकी बेटी कंचन कुमारी ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

इलाके में फैली सनसनी 
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।  पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटी कंचन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि कंचन मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। अक्सर घरवाले उसे जंजीरों से जकड़ कर रखते थे। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 
 

